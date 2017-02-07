Тайваньские инвестиции в Поднебесной выросли на 18,7%

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07.02.2017 15:00

Пекин, 7 февраля /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. в материковой части Китая было зарегистрировано 3517 проектов с участием тайваньского капитала. Это на 18,7% больше, чем в 2015 г. На эти цели использовано $1,96 млрд инвестиций, поступивших в КНР с острова. Данный показатель вырос на 27,7% в годовом сопоставлении, сообщило китайское Министерство коммерции.

С учетом капиталовложений, проведенных через Виргинские острова (Великобритания), Каймановы острова, Самоа, Маврикий и Барбадос фактически в Поднебесной за прошлый год было освоено $3,62 млрд тайваньских инвестиций.



В целом к концу декабря 2016 г. в Китае были санкционированы 98 815 проектов с участием тайваньского капитала. Суммарный объем средств, использованных для реализации указанных проектов, достиг $64,65 млрд. На их долю в общем объеме привлеченных в экономику материковой части КНР зарубежных капиталовложений пришлось 3,7%.



Ранее сообщалось, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.



Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.



С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.