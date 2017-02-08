Китайская компания продаст экскаваторы российскому "Полюсу"

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08.02.2017 04:00

Пекин, 8 февраля /ChinaPRO.ru/ – Компания по производству горно-шахтного оборудования Тайюаньской корпорации тяжелой промышленности заключила договор с российской золотодобывающей компанией "Полюс". В соответствии с документом, китайская компания поставит российской два экскаватора с ковшом объемом 20 куб. м и три экскаватора с ковшом объемом 35 куб. м.

По сообщению китайской стороны, экскаваторы были специально оборудованы для работы в условиях сибирских морозов. Четыре машины заказчик получит до конца 2017 г., еще один – в начале 2018 г.



Тайюаньская корпорация тяжелой промышленности основана в 1950 г. Она экспортирует экскаваторы в Россию, Пакистан, Перу, Казахстан, Индию, Мьянму, Монголию, Чили, Южную Африку и другие страны.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем торговли между Китаем и Россией составил 459,15 млрд юаней ($69,5 млрд). Это на 8,7% больше, чем в 2015 г. За прошлый год китайский экспорт в Россию достиг 246,32 млрд юаней с приростом на 14,1% в годовом сопоставлении. Российский импорт в Поднебесной увеличился на 3,1% и составил 212,83 млрд юаней.



В 2016 г. объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней.