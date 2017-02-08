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К 2020 г. в Китае создадут более 50 млн рабочих мест
Новости дня

К 2020 г. в Китае создадут более 50 млн рабочих мест

08.02.2017 06:00

Пекин, 8 февраля /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. в китайских городах планируется создать более 50 млн новых рабочих мест. Такие цели поставил Госсовет КНР в плане содействия трудоустройству на период 2016-2020 гг.



Через шесть лет китайские власти намерены удержать коэффициент зарегистрированной безработицы в городах и поселках на уровне ниже 5%.

По данным Министерства людских ресурсов и социального обеспечения Китая, за 2016 г. в стране создано более 13 млн новых рабочих мест в городах. По итогам прошлого года, зарегистрированная городская безработица находилась на уровне 4,02%.

Ранее сообщалось, что к 2050 г. численность трудоспособного населения Китая сократится до 700 млн человек. Это на 23% меньше, чем в 2015 г. С 2030 г. в Поднебесной численность трудоспособного населения будет сокращаться в среднем на 7,6 млн человек в год.

По итогам прошлого года, количество китайцев трудоспособного возраста сократилось на 4,87 млн человек и составило 910,96 млн граждан.

Примечательно, что в 2015 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни жителей Китая достигла 76,34 года. Это на 1,51 года больше, чем пять лет назад.

За первую половину 2016 г. в Китае создано 7,17 млн рабочих мест. Этот показатель практически не изменился в сравнении с ситуацией января-июня 2015 г. К концу июня текущего года уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках Поднебесной составил 4,05%.

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