Доходы китайских предприятий культуры выросли на 7,5%

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08.02.2017 08:00

Пекин, 8 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., доходы 50 000 ведущих китайских предприятий сферы культуры и смежных направлений достигли 8,03 трлн юаней ($1,17 трлн). Это на 7,5% больше, чем в 2015 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Стремительнее всего растет сектор предоставления культурных услуг. Самые высокие темпы отмечены в сфере передачи культурной информации – 30,3%, в области культуры и искусства – 22,8%, а также в области отдыха и развлечений – 19,3%.



Ранее сообщалось, что к концу 2015 г. в Китае насчитывалось 13 994 государственных предприятий культуры. Это на 5,1% больше, чем годом ранее. В работе указанных учреждений занято более 1,37 млн граждан Поднебесной с приростом на 5,5% в годовом сопоставлении.



Общие активы предприятий культуры страны по итогам прошлого года превысили 3,17 трлн юаней ($466 млрд). Они увеличились на 19,8% в годовом сопоставлении. Чистая прибыль данных учреждений достигла 114,87 млрд юаней с увеличением на 17,5%.



К концу 2015 г. в Китае насчитывалось 3458 культурных предприятий центрального подчинения. Это на 5,4% больше, чем годом ранее. Их активы увеличились на 14,1% – до 822,34 млрд юаней, а чистая прибыль – на 14,5%, до 43,21 млрд юаней.



Напомним, что в 2015 г. из государственного бюджета КНР на развитие культуры было выделено 68,297 млрд юаней ($10,5 млрд). Это на 17,1% больше, чем в 2014 г.