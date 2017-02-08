На Новый год в китайский Тибет прибыли 310 000 туристов

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08.02.2017 10:00

Пекин, 8 февраля /ChinaPRO.ru/ – За неделю выходных, которые выпадают на китайский Новый год, или Праздник Весны, Тибетский регион на юго-западне Китая посетили 310 000 туристов. Это на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщил Тибетский комитет по развитию туризма.

По итогам новогодних каникул, доходы китайского Тибета от туризма составили 259 млн юаней с приростом на 9,3% в годовом сопоставлении.



По итогам 2016 г., Тибет посетили 23,15 млн туристов. Это на 15% больше, чем в 2015 г.



Ранее сообщалось, что в прошлом году туризм принес Китаю 4,69 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в 2015 г. По данным Всемирной туристической организации, в прошлом году вклад туристической отрасли КНР в китайскую экономику достиг 11%.



За 2016 г. китайские граждане совершили 4,44 млрд туристических поездок внутри своей страны. Это на 11% больше, чем годом ранее. Доходы от внутреннего туризма в КНР достигли 3,9 трлн юаней ($565 млрд) с приростом на 14% в годовом сопоставлении.