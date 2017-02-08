Экономика Гуандуна растет за счет частного сектора

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08.02.2017 12:00

Пекин, 8 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. валовая прибыль предприятий частного сектора экономики южно-китайской провинции Гуандун достигла 4,26 трлн юаней ($620 млрд). Это на 7,8% больше, чем за 2015 г. В прошлом году на долю частного сектора пришлось 53,6% внутреннего валового продукта (ВВП) провинции. Таковы официальные данные.

Доля частных компаний в ВВП региона увеличилась на 0,2% в годовом сопоставлении. За последние пять лет рост составил 3,9%. В 2016 г. вклад частного сектора в рост ВВП Гуандуна составил 55,5%.



Примечательно, что на территории провинции стремительнее всего частный сектор растет в районе дельты реки Чжуцзян – здесь получено 72,5% общей добавленной стоимости негосударственных предприятий.



Как сообщалось, в 2016 г. объем ВВП провинции Гуандун достиг 7,93 трлн юаней ($1,16 трлн). Это на 7,4% больше, чем в 2015 г. В среднем на одного жителя провинции объем ВВП превысил 70 000 юаней.



В частности, за прошлый год в Гуандуне удельный вес добавленной стоимости индустрии услуг в ВВП повысился на 1,5%.



В то же время доходы среднестатистического жителя провинции увеличились на 8,7% в годовом сопоставлении, превысив 30 000 юаней. Количество работающих людей выросло на 1,47 млн человек.



В прошлом году ВВП Китая составил 74,41 трлн юаней ($10,83 трлн). Таким образом, китайская экономика выросла на 6,7% относительно уровня 2015 г. Этот показатель стал самым низким среди аналогичных за последние 26 лет.