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"Первый автозавод" поставил рекорд продаж автомобилей
Новости дня

"Первый автозавод" поставил рекорд продаж автомобилей

08.02.2017 15:00

Пекин, 8 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января 2017 г., китайская корпорация "Первый автозавод" продала на оптовом рынке рекордное количество машин – 323 000 единиц. Это на 13,9% больше, чем в январе 2016 г.



Так, продажи автомобилей марки "Цзефан" составил 29 000 единиц с приростом на 130% в годовом сопоставлении.

Растут продажи и автомобилей совместных предприятий корпорации. В частности, "Первый автозавод-Volkswagen" за первый месяц текущего года продал 147 000 автомобилей с увеличением нм 15,5% относительно аналогичного показателя января прошлого года.

Реализация машин "Первого автозавода-Toyota" поднялась на 4,6% – до 55 000 единиц, а "Первого автозавода-Mazda" – на 139,5%, составив до 12 000 автомобилей.

В 2017 г. "Первый автозавод" планирует продать 3,3 млн автомобилей, из которых 2 млн составят машины под брендом совместных предприятий.

Государственное предприятие "Первый автозавод" было основано в 1953 г. Оно базируется в северо-восточной китайской провинции Цзилинь. Автомобили предприятия поставляются в более чем 70 стран мира.

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