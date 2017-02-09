В 2017 г. за пределы Пекина выведут 500 предприятий

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09.02.2017 04:00

Пекин, 9 февраля /ChinaPRO.ru/ – В течение 2017 г. за пределы китайской столицы переедут 500 предприятий. По планам пекинских властей, еще 2570 хозяйств будут ликвидированы или реконструированы.

Эти мероприятия проводятся для улучшения экологической ситуации в мегаполисе, а также в рамках интеграции развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй в целом.



По итогам текущего года, также планируется вынести за границы китайской столицы 120 оптовых рынков и 38 логистических центров. На окраинах Пекина завершится или начнется строительство новых университетских городков, в которых будут жить более 10 000 студентов.



За последние три года из главного мегаполиса Поднебесной выведены в общей сложности 1341 предприятие и 350 рынков.



Ранее сообщалось, что в 2017 г. в пекинском районе Тунчжоу, который является вспомогательным административным центром китайской столицы, запланирована реализация 18 транспортных проектов. Как сообщил Пекинский транспортный комитет, с начала 2016 г. в районе уже началось строительство дорог общей протяженностью 75 км. В этом году начнется строительство других объектов, в том числе – мостов и автобусных полос.



Всего за ближайшие пять лет в Тунчжоу будет сформирована железнодорожная сеть, объединяющая в себе межгородские, пригородские и городские линии. Район Тунчжоу расположен примерно в 40 минутах езды от центра Пекина. Он приобрел статус административного субцентра мегаполиса в 2015 г.



В прошлом году в Тунчжоу закрыли 786 отсталых производств. Кроме того, из района вывели более 2000 промышленных предприятий. В эту часть Пекина переедет часть столичных административных ведомств.