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КНР потратит $145 млн на парк у истоков Янцзы, Хуанхэ и Меконг
Новости дня

КНР потратит $145 млн на парк у истоков Янцзы, Хуанхэ и Меконг

09.02.2017 06:00

Пекин, 9 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. китайские власти вложит 1 млрд юаней ($145 млн) на проект развития национального парка у истоков трех рек – Янцзы, Хуанхэ и Ланьцанцзян (Меконг) на северо-западе КНР. Об этом сообщило руководство национального парка "Саньцзянъюань" ("Истоки трех рек").



В апреле 2016 г. администрация парка "Саньцзянъюань" начала пилотную программу обустройства национального парка. К 2020 г. эта охраняемая природная территория официально станет первым национальным парком Китая, который напрямую управляется центральным правительством страны. Площадь парка составляет 123 000 кв. км.

До конца текущего года на этой территории планируется проложить дороги с твердым покрытием, построить инфраструктурные объекты контроля и мониторинга, центры для посетителей, пункты по экологической охране, сооружения по обезвреживанию отбросов и т. п.

Заповедник "Саньцзянъюань" был создан в 2000 г. Он находится на территории провинции Цинхай. Решение о создании на его месте национального парка было принято в конце 2015 г.

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