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09.02.2017 08:00

Пекин, 9 февраля /ChinaPRO.ru/ – К 31 января 2017 г. объем валютных запасов Китая превысил $2,99 трлн. Они сократились на $12,31 млрд (или 0,4%) по сравнению с аналогичным показателем конца 2016 г. Валютные резервы Поднебесной сокращаются седьмой месяц подряд, сообщил Народный банк КНР.

Кроме того, за первый месяц текущего года государственные запасы золота в Китае составили 59,24 млн унций, или $71,29 млрд стоимостном выражении. Они практически не изменились.



Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2016 г., валютные резервы Китая сократились до $3,01 трлн. За прошлый год эти запасы уменьшились в общей сложности на $319,84 млрд.



Тем не менее, валютные резервы страны остаются крупнейшими в мире. КНР пополняет свои резервы примерно на $620 млрд в год за счет активного торгового баланса и прямых зарубежных инвестиций.



В ноябре 2016 г. объем валютных резервов страны составил $3,05 трлн, а в октябре – $3,121 трлн. За ноябрь прошлого года валютные резервы страны уменьшились на 2,3% и достигли минимального значения за период с 2011 г.



Примечательно, что золотые запасы страны в ноябре текущего года сократились на 7,37% и составили в финансовом выражении $69,785 млрд.