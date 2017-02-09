В январе 2017 г. вырос экспорт Тайваня в Китай

Новости дня

09.02.2017 10:00

Пекин, 9 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января 2017 г., Тайвань поставил в Китай товары на сумму $6,12 млрд. Это на 12,7% больше, чем в январе 2016 г. Материковая часть КНР остается крупнейшим экспортным рынком для острова, сообщили местные власти.

В целом, январский экспорт острова составил $23,74 млрд с приростом на 7% в годовом сопоставлении показателей, а импорт – $20,25 млрд с увеличением на 8,4%. Активное сальдо внешней торговли Тайваня за первый месяц текущего года составило $3,5 млрд.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем торговли между Китаем и Тайванем составил $179,6 млрд. Это на 4,5% меньше, чем в 2015 г. В прошлом году из Поднебесной на остров поступили товары на $40,37 млрд. Это на 10,1% меньше, чем годом ранее. В Китай направлена тайваньская продукция на $139,23 млрд с сокращением на 2,8% в годовом сопоставлении.



Тайвань вышел на седьмое место среди значимых внешнеторговых партнеров КНР.



За 2016 г. объем экспорта острова составил $280,4 млрд. Это на 1,7% меньше, чем в 2015 г. Снижение указанного показателя отмечается на протяжении двух лет подряд, сообщили местные власти.