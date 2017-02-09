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В Гуандуне стало на 78,8% больше высокотехнологичных предприятий
Новости дня

В Гуандуне стало на 78,8% больше высокотехнологичных предприятий

09.02.2017 12:00

Пекин, 9 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. в южно-китайской провинции Гуандун насчитывалось 18 880 предприятий по освоению высоких и новых технологий. Это на 78,8% больше, чем в 2015 г. Таковы официальные данные.



По итогам прошлого года, инвестиции в научно-технологичную сферу региона выросли на 88%.

По количеству высокотехнологичных предприятий на территории провинция занял первое место в Китае. В 2017 г. в Гуандуне появится еще 3 000 высокотехнологичных предприятий.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. валовая прибыль предприятий частного сектора экономики южно-китайской провинции Гуандун достигла 4,26 трлн юаней ($620 млрд). Это на 7,8% больше, чем за 2015 г. В прошлом году на долю частного сектора пришлось 53,6% внутреннего валового продукта (ВВП) провинции. Доля частных компаний в ВВП региона увеличилась на 0,2% в годовом сопоставлении. За последние пять лет рост составил 3,9%. В 2016 г. вклад частного сектора в рост ВВП Гуандуна составил 55,5%.

Примечательно, что на территории провинции стремительнее всего частный сектор растет в районе дельты реки Чжуцзян – здесь получено 72,5% общей добавленной стоимости негосударственных предприятий.

Как сообщалось, в 2016 г. объем ВВП провинции Гуандун достиг 7,93 трлн юаней ($1,16 трлн). Это на 7,4% больше, чем в 2015 г. В среднем на одного жителя провинции объем ВВП превысил 70 000 юаней.

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