За праздничные каникулы китайцы потратили $122 млрд

Новости дня

09.02.2017 15:00

Пекин, 9 февраля /ChinaPRO.ru/ – За неделю празднования китайского Нового года по лунному календарю, или Праздника Весны, граждане Китая потратили 840 млрд юаней (более $122 млрд). Таковы официальные данные.

В частности, объем продаж розничных сетей и предприятий общепита в КНР вырос на 11,4% в годовом сопоставлении показателей. Традиционно увеличился спрос на ювелирные изделия, электронную и цифровую технику.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. розничный оборот потребительских товаров в китайской столице превысил 1,1 трлн юаней ($159 млрд). Это на 6,5% больше, чем в 2015 г. Только за декабрь прошлого года розничный оборот потребительских товаров в Пекине достиг рекордных 110,07 млрд юаней. Данный показатель вырос на 9,7% в годовом сопоставлении.



По итогам 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Поднебесной составил 33,23 трлн юаней ($4,84 трлн). Это на 10,4% больше, чем в 2015 г. За вычетом ценового фактора рост показателя достиг 9,6%.



В частности, в сельских районах Поднебесной объем розничной торговли за прошлый год увеличился на 10,9%, а в городах – на 10,4%.



В 2016 г. быстрее всего росли розничные продажи оборудования связи и предметов для жилья – на 11,9% в годовом сопоставлении. В то же время продажи мебели увеличились на 12,7%, строительных и отделочных материалов – на 14%.