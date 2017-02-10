Китай остается крупнейшим торговым партнером Малайзии

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10.02.2017 04:00

Пекин, 10 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем торговли между КНР и Малайзией достиг $54,3 млрд. Это на 4,4% больше, чем в 2015 г. , сообщило Министерство международной торговли и промышленности Малайзии. В течение последних девяти лет Китай является крупнейшим торговым партнером Малайзии.

Так, за прошлый года малазийский экспорт в Поднебесную незначительно сократился. Среди приоритетных товаров, поставляемых в Китай, – промышленные товары, сжиженный природный газ, натуральный каучук и другие.



Малайзия закупает китайские продукты нефтепроизводства, электротехнику, электромеханическое оборудование, запчасти и другие товары. На них приходится 20,4% малазийского импорта. Данный показатель увеличился на 10,1% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.