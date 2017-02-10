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CPI на Тайване достиг рекордного уровня
Новости дня

CPI на Тайване достиг рекордного уровня

10.02.2017 06:00

Пекин, 10 февраля /ChinaPRO.ru/ – В январе 2017 г. индекс потребительских цен (CPI) на Тайване вырос на 2,25% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. , сообщило тайваньское статистическое ведомство. Этот уровень индекса стал рекордно высоким за последние 11 месяцев.



По итогам первого месяца текущего года, цены на продукты питания на острове увеличились на 3%. В частности, стоимость фруктов подскочила на 20,35% в годовом сопоставлении. Электроэнергия и газ подешевели на 9,65% и 4,43% соответственно.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., CPI в Китае, основной показатель инфляции, вырос на 2% в годовом сопоставлении. В 2015 г. рост составлял 1,4%. В декабре прошлого года китайский CPI увеличился на 2,1% относительно уровня декабря предыдущего года.

Реальный рост потребительских цен в 2016 г. оказался в пределах 3%, целевого показателя, намеченного китайским правительством.

Замедление повышения CPI в декабре прошлого года было обусловлено, в частности, слабым приростом цен на овощи и фрукты.

Ранее сообщалось, что рост индекса в декабре вызван повышением цен на продукты питания в связи с новогодними праздниками. На подорожание продуктов приходится одна треть при вычислении CPI.

В ноябре 2016 г. китайский индекс потребительских цен вырос на 2,3% относительно уровня ноября 2015 г.

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