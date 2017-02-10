Китайская компания построит мосты в Бангладеш

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10.02.2017 08:00

Пекин, 10 февраля /ChinaPRO.ru/ – Китайская корпорация Sinohydro построит мосты, эстакады и берегоукрепительные сооружения в столице Бангладеш. Соответствующий контракт компания заключила с Управлением автомобильных дорог, подчиненным Министерству транспорта Бангладеш. Финансовый объем сделки составил $57,18 млн.

В частности, через реку Шиталакшья планируется построить три моста. Срок реализации проекта – 36 месяцев.



Реализация намеченных проектов сделает удобным транспортное сообщение между Даккой и портовым городом Читтагонг, а также городом Силхет на севере страны. Проект также будет содействовать социально-экономическому развитию сопредельных районов и сделает удобнее жизнь местного населения.



Ранее сообщалось, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.



Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.



С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.

