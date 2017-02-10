В КНР создали первый экскаватор с ковшом в 45 куб. м

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10.02.2017 12:00

Пекин, 10 февраля /ChinaPRO.ru/ – В Китае создали первый карьерный экскаватор с ковшом объемом 45 куб. м. Его отправили из города Тайюань, административного центра провинции китайской Шаньси, в Тибет.

Супермощная гусеничная машина высотой 17,4 м весит 1380 т. Она будет использована для добычи медной руды в Тибетском автономном районе КНР.



Экскаватор спроектирован и построен Тайюаньской корпорацией тяжелого машиностроения (Taiyuan Heavy Industry Co. Ltd). Она является крупнейшим в мире производителем этого вида техники.



За последние 40 лет в корпорации построили 1300 экскаваторов, в том числе – сто экскаваторов с ковшом вместимостью от 20 куб. м до 75 куб. м.



Ранее сообщалось, что компания по производству горно-шахтного оборудования Тайюаньской корпорации тяжелой промышленности заключила договор с российской золотодобывающей компанией "Полюс". В соответствии с документом, китайская компания поставит российской два экскаватора с ковшом объемом 20 куб. м и три экскаватора с ковшом объемом 35 куб. м.



По сообщению китайской стороны, экскаваторы были специально оборудованы для работы в условиях сибирских морозов. Четыре машины заказчик получит до конца 2017 г., еще один – в начале 2018 г.



Тайюаньская корпорация тяжелой промышленности основана в 1950 г. Она экспортирует экскаваторы в Россию, Пакистан, Перу, Казахстан, Индию, Мьянму, Монголию, Чили, Южную Африку и другие страны.