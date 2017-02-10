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В Китае построят 800 000 пунктов подзарядки электромобилей
Новости дня

В Китае построят 800 000 пунктов подзарядки электромобилей

10.02.2017 15:00

Пекин, 10 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. в Китае планируется построить 800 000 пунктов подзарядки для электромобилей. Об этих планах сообщило Государственное энергетическое управление КНР.



По итогам 2016 г., 14 000 км скоростных автомобильных дорог Поднебесной были оборудованы пунктами подзарядки. Среднее расстояние между пунктами составило 48,6 км.

Электромобили в стране за прошлый год использовали 1,2 млрд кВт-ч электроэнергии. Это позволило сэкономить 400 000 т топлива.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., в Китае выпущены 517 000 автомобилей, работающих на новых источниках энергии, а продано 507 000 таких автомобилей. Эти данные вывели КНР на первое место в мире на протяжении второго года подряд. На продажи экомобилей в Поднебесной приходится более 50% от аналогичного мирового показателя.

В течение прошлого года в стране было оборудовано 100 000 общественных зарядных точек для электромобилей. Это в 10 раз больше, чем в 2015 г. Китайские автомобили на новых источниках энергии поставляются в 30 стран и регионов мира.

Напомним, что по итогам января-сентября 2016 г., в Поднебесной выпущено 461 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 83,7% больше, чем за январь-сентябрь 2015 г. За первые девять месяцев прошлого года объем инвестиций в китайский автопром вырос на 6% относительно уровня января-сентября 2015 г.

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