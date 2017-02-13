57 малых и средних предприятий КНР вышли на NEEQ

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13.02.2017 04:00

Пекин, 13 февраля /ChinaPRO.ru/ – 57 малых и средних предприятий КНР вышли со своими акциями на китайскую общегосударственную систему электронной торговли ценными бумагами малых компаний NEEQ. Таким образом в этой системе зарегистрированы 10524 фирм.

Оборот площадки достиг 3,7 млрд юаней ($537,8 млн). NEEQ была создана в 2006 г. как экспериментальная платформа для нелистинговых малых высокотехнологичных компаний в пекинском научном парке Чжунгуаньцунь. Официально система была утверждена 16 января 2013 г. NEEQ стала своеобразным дополнением существующих в Китае бирж.



В начале февраля 2017 г. сообщалось, что в течение ближайшего месяца на фондовый рынок Китая поступят 10,5 млрд акции общей стоимостью 291,3 млрд юаней ($42,5 млрд). Ранее торговля этими бумагами находилась под запретом. Акции поступят на Шанхайскую и Шэньчжэньскую фондовые биржи.



Среди компаний, выставляющих на торги свои ценные бумаги, наибольший объем в 7,29 млрд акций принадлежит Шэньсийской корпорации угольной промышленности. Этот выпуск запланирован на пятницу, 3 февраля 2017 г.



Напомним, что по итогам 2016 г., ВВП Китая составил 74,41 трлн юаней ($10,83 трлн). Таким образом, китайская экономика выросла на 6,7% относительно уровня 2015 г. Этот показатель стал самым низким среди аналогичных за последние 26 лет.