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Китай инвестирует $7,3 млрд в проекты использования метана
Новости дня

Китай инвестирует $7,3 млрд в проекты использования метана

13.02.2017 06:00

Пекин, 13 февраля /ChinaPRO.ru/ – Китай инвестирует 50 млрд юаней ($7,3 млрд) в строительство объектов по использованию метана в сельской местности. Таким образом китайские власти продолжают развивать проекты, призванные повысить долю чистой энергии в общем энергопотреблении страны.



До 2020 г. в КНР планируется реализовать 3150 крупных проектов, связанных с использованием метана. Существующие мощности по производству метана в стране будут увеличены на 4,9 млрд куб. м. Пользу от реализации этих проектов ощутят 230 млн жителей сельской местности Поднебесной.

В стране ежегодно скапливаются 1,4 млрд т отходов сельского хозяйства. Они могут быть использованы для производства метана. Этого объема достаточно для производства 73,6 млрд куб. м биогаза.

Ранее сообщалось, что к 2020 г. объем производства сланцевого газа на юге китайской провинции Сычуань будет увеличен до 10 млрд куб. м в год. На юге Сычуани расположен ряд перспективных месторождений сланцевого газа, которые считаются одними из крупнейших в КНР.

До конца 2020 г. в провинции планируется пробурить 600 новых скважин, сто из них появятся в 2017 г. За этот год в регионе будет построено 19 буровых платформ. Все это позволит увеличить объем производства газа на 1,5 млрд куб. м.

К 2020 г. объем спроса на природный газ в Китае составит 269 млрд куб. м. При этом к 2030 г. объем потребления нефти в Китае может достичь 680 млн т ежегодно.

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