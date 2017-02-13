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В 2016 г. импорт Внутренней Монголии вырос на 2,1%
Новости дня

В 2016 г. импорт Внутренней Монголии вырос на 2,1%

13.02.2017 08:00

Пекин, 13 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. объем внешней торговли автономного района Внутренняя Монголия, расположенного на севере Китая, превысил $11,7 млрд. В частности, импорт региона вырос на 2,1% относительно уровня 2015 г.



Примечательно, что по итогам января-марта прошлого года, внешнеторговый оборот Внутренней Монголии сократился на 17,7% в годовом сопоставлении, за апрель-июнь – на 12,6%, а за июль-сентябрь – на 10,8%. Но за октябрь-декабрь 2016 г. внешняя торговля региона выросла на 9,4%.

За прошлый год объем толлинговой торговли Внутренней Монголии составил $489 млн. Это на 100,4% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.

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