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Всемирный банк финансирует борьбу с бедностью в Шэньси
Новости дня

Всемирный банк финансирует борьбу с бедностью в Шэньси

13.02.2017 10:00

Пекин, 13 февраля /ChinaPRO.ru/ – Всемирный банк выделит кредит северо-западной китайской провинции Шэньси в объеме $100 млн. Эти средства планируется потратить на развитие крестьянских кооперативов и борьбу с бедностью в сельских районах региона.



За счет кредита Всемирного банка сельские кооперативы Шэньси покроют крупные расходы, а также наладят сотрудничество с другими компаниями, чтобы расширить рынки сбыта.

По данным банка, на реализацию проекта, который охватит 11 бедных уездов провинции Шэньси и 48 700 бедного населения, правительство КНР выделило $50 млн. Срок реализации проекта – 2017-2022 гг.

Ранее сообщалось, что в текущем году Китайский фонд по ликвидации бедности планирует потратить 5 млрд юаней ($722 млн) на профильные проекты в китайских регионах. Фонд с активами в размере 12 млрд юаней создан в октябре 2016 г. группой из 51 государственного предприятия КНР.

К 2020 г. объем фонда будет увеличен до 100 млрд юаней. Эта организация подчиняется холдинговой компании "Госкорпорация развития и инвестиций". К настоящему времени фонд потратил более 1,4 млрд юаней на реализацию шести проектов в области аграрного и лесного хозяйства, а также торговли сельхозпродукцией.

Как сообщалось, китайские власти поставили цель к 2020 г. полностью ликвидировать нищету в стране.

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