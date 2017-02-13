В 2016 г. налоговые поступления в Тибете выросли на 31,9%

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13.02.2017 12:00

Пекин, 13 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., налоговые поступления в бюджет Тибетского автономного района, расположенного на юго-западе Китая, увеличились на 31,9%. Таким образом в прошлом году общий объем налоговых доходов китайского Тибета составил 25,91 млрд юаней. По темпам роста данного показателя регион вышел на первое место в КНР.

Примечательно, что власти Тибета в целом стремятся снизить налоговую нагрузку для местных предприятий. Так, в 2016 г. местные налоговые ведомства сократили нагрузку на налогоплательщиков примерно на более чем 12,94 млрд юаней.



Основу для роста налоговых доходов китайского Тибета составили арендные операции, торговля, сфера услуг, транспорт, программное обеспечение для передачи информации и другие информационные технологии.



Как сообщалось, экономика Тибетского автономного района на протяжении 24 лет подряд растет в среднем на 10% в год. Этим также обусловлено увеличение налоговых отчислений.



Ранее сообщалось, что за 2011-2015 гг. Госкомитет по делам национальностей Китая и другие ведомства страны выделили на помощь Тибетскому автономному району и Синьцзян-Уйгурскому автономному району КНР 4,9 млрд юаней ($731 млн). Это способствовало социально-экономическому развитию данных территорий.



В частности, Тибету было выделено 1,39 млрд юаней, Синьцзяну – 2,5 млрд юаней, Синьцзянскому производственно-строительному корпусу – 1 млрд юаней. При этом основной упор был сделан на оказании помощи бедному населению. В частности, средства потрачены на меры по трудоустройству представителей национальных меньшинств из указанных районов. Кроме того, проводились курсы по повышению квалификации работников.