В 2017 г. в Китае переселят 3,4 млн человек

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14.02.2017 15:00

Пекин, 13 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. в Китае в рамках программ по ликвидации бедности планируется переселить 3,4 млн человек. Они проживают на территории 22 административных единиц провинциального уровня, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

В прошлом году в Поднебесной переселили 2,49 млн человек. На новых местах им предоставляют жилье, базовые социальные услуги и субсидии, а также обеспечивают работой.



Ранее сообщалось, что в текущем году Китайский фонд по ликвидации бедности планирует потратить 5 млрд юаней ($722 млн) на профильные проекты в китайских регионах. Фонд с активами в размере 12 млрд юаней создан в октябре 2016 г. группой из 51 государственного предприятия КНР.



К 2020 г. объем фонда будет увеличен до 100 млрд юаней. Эта организация подчиняется холдинговой компании "Госкорпорация развития и инвестиций". К настоящему времени фонд потратил более 1,4 млрд юаней на реализацию шести проектов в области аграрного и лесного хозяйства, а также торговли сельхозпродукцией.



Как сообщалось, китайские власти поставили цель к 2020 г. полностью ликвидировать нищету в стране.