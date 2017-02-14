В январе внешняя торговля Китая выросла на 19,6%

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14.02.2017 04:00

Пекин, 14 февраля /ChinaPRO.ru/ – В январе 2017 г. общий объем внешней торговли Китая составил 2,18 трлн юаней ($482,2 млрд). Это на 19,6% больше, чем в январе 2015 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.

За первый месяц текущего года экспорт Поднебесной составил 1,27 трлн юаней с приростом на 15,9% в годовом сопоставлении. В то же время импорт достиг 911,17 млрд юаней с увеличением на 25,2%. Активное сальдо внешней торговли страны сократилось на 2,7% и составило 354,53 млрд юаней.



Страны Европейского Союза являются крупнейшими торговыми партнерами Китая. За январь 2017 . объем торговли КНР и ЕС достиг 325,56 млрд юаней. Это на 14,1% больше, чем годом ранее. На долю ЕС пришлось 15% от всего внешнеторгового оборота Поднебесной. На долю США – 14,7%, стран АСЕАН – 12,3%, Японии – 7,1%.



По итогам января текущего года, китайский экспорт продукции машиностроения и электроники достиг 709,57 млрд юаней, увеличившись на 16,6%. Объем экспорта одежды, текстиля и обуви составил 286,88 млрд юаней с приростом на 13%.



Кроме того, за первый месяц 2017 г. в Китае увеличился импорт железной руды, сырой нефти и угля. Объем поставок этого сырья составил, соответственно, 92 млн т, 34,03 млн т и 24,91 млн т.