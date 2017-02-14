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На Праздник Весны 6,15 млн китайцев отправились за границу
Новости дня

На Праздник Весны 6,15 млн китайцев отправились за границу

14.02.2017 08:00

Пекин, 14 февраля /ChinaPRO.ru/ – Во время праздничных каникул по случаю китайского Нового года по лунному календарю, или Праздника Весны, общий объем выездного туризма в Китае составил 6,15 млн человек. Это на 7% больше чем годом ранее, сообщило Государственное управление по делам туризма КНР.



Во время праздничных выходных китайские туристы из 242 городов страны отправились в 85 стран и регионов. Путешественники из Поднебесной направились в общей сложности в 1254 городов назначения.

Самым популярным местом для проведения каникул стал Таиланд, на втором месте – Япония. Кроме того, у китайских туристов популярны Филиппины, Малайзия, Сингапур.

Внутренний туризм тоже вырос за праздники. В частности Тибетский регион на юго-западне Китая посетили 310 000 путешественников. Это на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

Ранее сообщалось, что за неделю новогодних каникул граждане Китая потратили 840 млрд юаней (более $122 млрд). В частности, объем продаж розничных сетей и предприятий общепита в КНР вырос на 11,4% в годовом сопоставлении показателей. Традиционно увеличился спрос на ювелирные изделия, электронную и цифровую технику.

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