Финансовые структуры Китая инвестировали за рубежом $9,32 млрд

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14.02.2017 10:00

Пекин, 14 февраля /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. финансовые структуры Китая вывели за рубеж в виде прямых инвестиций более 63,39 млрд юаней ($9,32 млрд). Это несколько ниже показателей 2015 года, сообщило Государственное управление валютного контроля КНР.

К концу 2016 г., общие резервы прямых зарубежных инвестиций финансовых структур Китая превысили 1,38 трлн юаней. Это на 24% больше, чем годом ранее.



Ранее сообщалось, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.



Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.



С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.