В Поднебесной одобрены заявки на IPO от 12 компаний

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14.02.2017 12:00

Пекин, 14 февраля /ChinaPRO.ru/ – Китайский комитет по контролю над ценными бумагами одобрил заявки 12 компаний на первичное публичное размещение (IPO) акций на общую сумму 7 млрд юаней (более $1 млрд).

Так, шесть из указанных компаний включены в список основных котировок на Шанхайской фондовой бирже, две – разместят свои акции в секторе малого и среднего бизнеса на Шэньчжэньской фондовой бирже, четыре – на площадке сектора инвестиционных и растущих компаний ChiNext, аналогичной NASDAQ.



В начале февраля 2017 г. сообщалось, что в течение ближайшего месяца на фондовый рынок Китая поступят 10,5 млрд акции общей стоимостью 291,3 млрд юаней ($42,5 млрд). Ранее торговля этими бумагами находилась под запретом. Акции поступят на Шанхайскую и Шэньчжэньскую фондовые биржи.



Среди компаний, выставляющих на торги свои ценные бумаги, наибольший объем в 7,29 млрд акций принадлежит Шэньсийской корпорации угольной промышленности. Этот выпуск запланирован на пятницу, 3 февраля 2017 г.



Напомним, что по итогам 2016 г., ВВП Китая составил 74,41 трлн юаней ($10,83 трлн). Таким образом, китайская экономика выросла на 6,7% относительно уровня 2015 г. Этот показатель стал самым низким среди аналогичных за последние 26 лет.