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Граждане КНР — самые активные пользователи интернет-магазинов
Новости дня

Граждане КНР — самые активные пользователи интернет-магазинов

14.02.2017 15:00

Пекин, 14 февраля /ChinaPRO.ru/ – Граждане КНР вышли на первое место в рейтинге стран, жители которых активно пользуются услугами интернет-магазинов. Как сообщила Международная почтовая корпорация, 36% китайцев совершают покупки в Глобальной Сети минимум один раз в неделю.



В опросе приняли участие 24 000 респондентов из Северной Америки, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Как оказалось, Китай стал еще и самым популярным рынком для потребителей во всем мире. Так, в интернет-магазинах Поднебесной совершают покупки 26% пользователей мира.

Второе место в рейтинге заняли США – 16%, третье – Германия с 15%.

Чаще всего в интернет-магазинах покупают одежду и обувь (33%), электронику (21%), книги и музыку (14%).

Ранее сообщалось, что по итогам ноября 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае вырос на 10,8% относительно уровня ноября 2015 г. Темпы роста данного показателя на 0,8% превысили аналогичный показатель октября текущего года.

Примечательно, что итогам января-октября 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае вырос на 10,3% относительно уровня января-октября 2015 г.

Одной из причин роста торговли в стране стало увеличение интернет-продаж. За десять месяцев текущего года объем онлайн-торговли достиг 3,93 трлн юаней ($575 млрд). Это на 25,7% больше, чем годом ранее.

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