Торговля между Россией и Китаем выросла на 34%

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15.02.2017 04:00

Пекин, 15 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января 2017 г., общий объем торговли между Россией и КНР достиг $6,5 млрд. Это на 34% больше, чем в январе 2016 г., сообщило Главное таможенное управление Китая.

Так, январский экспорт из Поднебесной в РФ подскочил на 29,5% в годовом сопоставлении – до $3,4 млрд. А российский экспорт в КНР за первый месяц текущего года вырос на 39,3% – до $3,1 млрд.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.



За прошлый год объем торговли между Китаем и Россией составил 459,15 млрд юаней ($69,5 млрд). Это на 8,7% больше, чем в 2015 г. За прошлый год китайский экспорт в Россию достиг 246,32 млрд юаней с приростом на 14,1% в годовом сопоставлении. Российский импорт в Поднебесной увеличился на 3,1% и составил 212,83 млрд юаней.