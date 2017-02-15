Индекс потребительских цен в Поднебесной вырос на 2,5%

Новости дня

15.02.2017 06:00

Пекин, 15 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января 2017 г., в Китае индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В декабре прошлого года рост индекса достигал 2,1%.



В частности, за последнюю неделю в Китае незначительно подешевели продукты питания. С 6 по 12 февраля 2017 г. средние цены на 30 видов овощей снизились на 6,4% по сравнению с предыдущей неделей. Свинина подешевела на 1,5%, говядина – на 1,1%, а баранина – на 0,8%.



При этом выросли цены на зерно, и мука подорожала на 0,3%.



Цены на продукты составляют почти треть индекса потребительских цен.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., CPI в Поднебесной вырос на 2% в годовом сопоставлении. В 2015 г. рост составлял 1,4%. В декабре прошлого года китайский CPI увеличился на 2,1% относительно уровня декабря предыдущего года. Реальный рост потребительских цен в 2016 г. оказался в пределах 3%, целевого показателя, намеченного китайским правительством.



Замедление повышения CPI в декабре прошлого года было обусловлено, в частности, слабым приростом цен на овощи и фрукты.