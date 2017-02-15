Экономика Синьцзяна выросла на 7,6%

15.02.2017 08:00
Пекин, 15 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. экономика Синьцзян-Уйгурского автономного района, расположенного на северо-западе Китая, выросла на 7,6% по сравнению с уровнем 2015 г. Это на 0,9% выше общенационального прироста, сообщили местные власти.
Внутренний валовой продукт (ВВП) Синьцзяна достиг 961,7 млрд юаней ($139,8 млрд). В частности, продолжила стремительно расширяться сфера услуг, на которую пришлось 57% ВВП. Доля индустриального сектора в ВВП региона достигла 31,1%.
Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., ВВП Китая составил 74,41 трлн юаней ($10,83 трлн). Таким образом, китайская экономика выросла на 6,7% относительно уровня 2015 г. Этот показатель стал самым низким среди аналогичных за последние 26 лет.
В начале прошлого года правительство КНР поставило целью увеличение ВВП страны на 6,5-7%. В частности, по итогам октября-декабря 2016 г. китайская экономика выросла на 6,8%, а за июль-сентябрь – на 6,7%.
Примечательно, что на долю сектора услуг в общем объеме ВВП Поднебесной за прошлый год пришлось 51,6%.
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