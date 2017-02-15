Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Экономика Синьцзяна выросла на 7,6%
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Экономика Синьцзяна выросла на 7,6%
Новости дня

Экономика Синьцзяна выросла на 7,6%

15.02.2017 08:00

Пекин, 15 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. экономика Синьцзян-Уйгурского автономного района, расположенного на северо-западе Китая, выросла на 7,6% по сравнению с уровнем 2015 г. Это на 0,9% выше общенационального прироста, сообщили местные власти.



Внутренний валовой продукт (ВВП) Синьцзяна достиг 961,7 млрд юаней ($139,8 млрд). В частности, продолжила стремительно расширяться сфера услуг, на которую пришлось 57% ВВП. Доля индустриального сектора в ВВП региона достигла 31,1%.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., ВВП Китая составил 74,41 трлн юаней ($10,83 трлн). Таким образом, китайская экономика выросла на 6,7% относительно уровня 2015 г. Этот показатель стал самым низким среди аналогичных за последние 26 лет.

В начале прошлого года правительство КНР поставило целью увеличение ВВП страны на 6,5-7%. В частности, по итогам октября-декабря 2016 г. китайская экономика выросла на 6,8%, а за июль-сентябрь – на 6,7%.

Примечательно, что на долю сектора услуг в общем объеме ВВП Поднебесной за прошлый год пришлось 51,6%.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
2"Хайнаньские авиалинии" откроют авиасообщение Пекин – Калгари
3В Ганьсу построят логистический центр для грузоперевозок в ЕС
4К концу 2015 г. в Тяньцзине собрали 260 лайнеров А320
5В Китае выпускают 50% текстильной продукции мира


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.