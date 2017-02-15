Январский PPI в Китае вырос на 6,9%

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15.02.2017 10:00

Пекин, 15 февраля /ChinaPRO.ru/ – В январе 2017 г., индекс цен производителей (PPI) в Китае, отражающий изменение оптовых цен на товары и услуги, вырос на 6,9% относительно уровня 2016 г. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Темпы роста январского индекса ускорились по сравнению с аналогичным показателем декабря прошлого года, когда рост индекса достигал лишь 5,5%.



Ранее сообщалось, что PPI в декабре 2016 г. достиг пятилетнего максимума. Указанный индекс стал самым высоким за период с сентября 2011 г. По итогам всего прошлого года, индекс цен производителей Китая снизился на 1,4% в годовом сопоставлении.



По предварительным оценкам, декабрьское повышение потребительских цен было вызвано колебаниями валютных курсов, а также ростом цен на уголь и сталь в связи с постоянно растущим рыночным спросом.



Напомним, что в августе 2016 г. PPI в Поднебесной снизился на 0,8% относительно уровня августа 2015 г., а месяцем ранее падение достигало 1,7%. Данный индекс на тот момент снижался пятый год подряд.



По итогам июля 2016 г., PPI снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Темпы падения указанного показателя замедлились до 2,6%. По итогам января-июня 2016 г., индекс снизился на 3,9%.