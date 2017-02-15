В Поднебесной замедлился рост продаж автомобилей

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15.02.2017 12:00

Пекин, 15 февраля /ChinaPRO.ru/ – В январе 2017 г. рост продаж автомобилей в Китае замедлился. И это вызвано новогодними каникулами, а также снижением налоговых скидок. Таковы данные Китайской ассоциации автомобильной промышленности.

За первый месяц текущего года в стране продано 2,52 млн автомобилей. Это на 0,2% больше, чем годом ранее. В декабре 2016 г. прирост составлял 9,5%.



За январь 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,37 млн автомобилей. Данный показатель сократился на 3,9% в годовом сопоставлении.



Примечательно, что в 2017 г. налог на покупку малолитражных автомобилей в стране вырос до 7,5%, а в 2018 г. он составит 10%.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., в Китае выпущены 517 000 автомобилей, работающих на новых источниках энергии, а продано 507 000 таких автомобилей. Эти данные вывели КНР на первое место в мире на протяжении второго года подряд. На продажи экомобилей в Поднебесной приходится более 50% от аналогичного мирового показателя.



В течение прошлого года в стране было оборудовано 100 000 общественных зарядных точек для электромобилей. Это в 10 раз больше, чем в 2015 г. Китайские автомобили на новых источниках энергии поставляются в 30 стран и регионов мира.



Напомним, что по итогам января-сентября 2016 г., в Поднебесной выпущено 461 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 83,7% больше, чем за январь-сентябрь 2015 г. За первые девять месяцев прошлого года объем инвестиций в китайский автопром вырос на 6% относительно уровня января-сентября 2015 г.