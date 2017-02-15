В 2016 г. в Китае выросли цены на землю

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15.02.2017 15:00

Пекин, 15 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г . в крупных городах Китая подорожала земля. Это было вызвано высоким спросом на земельные участки под жилищное строительство, сообщило Министерство земельных и природных ресурсов КНР.

В конце декабря прошлого года стоимость одного квадратного метра земли в 105 крупных городах Поднебесной составляла в среднем 3826 юаней ($550). Это на 5,3% больше, чем в конце 2015 г.



По итогам прошлого года, стоимость земельных участков под жилье составляла в среднем 5918 юаней за один квадратный метр. Данный показатель вырос на 7,9% в годовом сопоставлении.



В то же время цена на участки под промышленное строительство составляла 782 юаня за один квадратный метр с приростом на 2,8%.



Ранее сообщалось, что в декабре 2016 г. цены на новое коммерческое жилье в китайской столице снизились на 0,1% относительно уровня ноября прошлого года. Новые квартиры впервые подешевели за период с марта 2015 г.



В конце прошлого года Пекин вышел на 51 место среди 70 крупных и средних городов Китая по темпам роста цен на новое коммерческое жилье за месяц.



По итогам декабря 2016 г., вторичное жилье в китайской столице подорожало на 0,2% по сравнению с аналогичным показателем ноября прошлого года. Темпы роста держались без изменений. На рынке вторичного жилья Пекин занял 35 место.