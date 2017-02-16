В 2016 г. выросла внешняя торговля Шанхая

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16.02.2017 04:00

Пекин, 16 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. внешняя торговля Шанхая выросла на 1,5% относительно уровня 2015 г. и составила 6,9 трлн юаней ($1,01 трлн). Об этом сообщила Шанхайская таможня.

На внешнюю торговлю Шанхая приходится 28,3% от внешнеторгового оборота Китая за 2016 г. Так, за прошлый год шанхайский экспорт увеличился на 0,3% в годовом сопоставлении и составил 4,1 трлн юаней, а импорт вырос на 3,3% – до 2,8 трлн юаней.



В частности, грузооборот порта Шанхай по внешнеторговым операциям составил 383 млн т. Это на 0,6% больше, чем годом ранее.



В 2016 г. значительно вырос объем круизного туризма в шанхайском порту. На этот вид путешествий пришлось 2,88 млн поездок. Данный показатель увеличился на 75,6% по сравнению с уровнем 2015 г. Общее количество круизных рейсов возросло на 49,3% – до 1027.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.