В 2016 г. доходы селян Синьцзяна увеличились на 8%

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16.02.2017 06:00

Пекин, 16 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., среднедушевые доходы жителей сельской местности Синьцзян-Уйгурского автономного района увеличились на 8% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. и достигли 10183 юаня ($1454). Таковы данные региональных властей.

Экономика Синьцзяна за прошлый год выросла на 7,6% в годовом сопоставлении – до 961,7 млрд юаней ($139,8 млрд). Это на 0,9% выше общенационального прироста.



В частности, продолжила стремительно расширяться сфера услуг региона, на которую пришлось 57% внетреннего валового продукта (ВВП). Доля индустриального сектора в ВВП региона достигла 31,1%.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., ВВП Китая составил 74,41 трлн юаней ($10,83 трлн). Таким образом, китайская экономика выросла на 6,7% относительно уровня 2015 г. Этот показатель стал самым низким среди аналогичных за последние 26 лет.



В начале прошлого года правительство КНР поставило целью увеличение ВВП страны на 6,5-7%. В частности, по итогам октября-декабря 2016 г. китайская экономика выросла на 6,8%, а за июль-сентябрь – на 6,7%.



Примечательно, что на долю сектора услуг в общем объеме ВВП Поднебесной за прошлый год пришлось 51,6%.