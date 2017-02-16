Доходы от страховых взносов в Китае подскочили на 27,5%

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16.02.2017 08:00

Пекин, 16 февраля /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. в Китае доходы от страховых взносов составили 3,1 трлн юаней ($450,6 млрд). Это на 27,5% больше, чем в 2015 г., сообщил Китайский комитет по контролю над страховыми операциями.

По итогам всего прошлого года, темпы роста доходов от страховых взносов В КНР оказались на 1,4% ниже показателя, зарегистрированного за январь-ноябрь того же года.



В частности, в 2016 г. доходы от операций по страхованию жизни выросли на 31,72% в годовом сопоставлении – до 1,74 трлн юаней. Доходы от операций по страхованию имущества увеличились на 9,12% – до 872 млрд юаней.



К концу декабря прошлого года общие активы страховых компаний Поднебесной составили 15,12 трлн юаней. Это на 22,31% больше, чем годом ранее.



Ранее сообщалось, что по итогам января-ноября 2016 г., доходы страховой отрасли Китая от сбора взносов достигли 2,9 трлн юаней ($416 млрд). Это на 28,9% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г. Темпы роста данного показателя держались ниже уровня в 30,4%, который был отмечен в январе-октябре прошлого года.



Так, за 11 месяцев 2016 г. доходы от операций по страхованию жизни выросли на 33,1% в годовом сопоставлении – до 1,66 трлн юаней. Доходы от операций по страхованию имущества увеличились на 8,7% – до 777 млрд юаней.



К концу ноября прошлого года общие активы страховой отрасли Поднебесной составили 15 трлн юаней. Это на 21% больше, чем в конце декабря 2015 г.