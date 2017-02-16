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16.02.2017 10:00

Пекин, 16 февраля /ChinaPRO.ru/ – С 9 октября 2017 г. компания BMW отзовет с китайского рынка 41 685 автомобилей. Эта мера вызвана дефектом подушки безопасности в указанных машинах, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.

Отзыв коснется автомобилей, выпущенных с 2 января по 26 декабря 2012 г. В этих моделях при срабатывании подушек безопасности может быть поврежден установленный в них газогенератор. Это представляет угрозу безопасности для водителя и пассажиров.



Компания проверит отозванные автомобили и бесплатно заменит бракованные детали.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).



За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.