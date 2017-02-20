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В Поднебесной сокращаются продажи квартир
Новости дня

В Поднебесной сокращаются продажи квартир

20.02.2017 12:00

Пекин, 16 февраля /ChinaPRO.ru/ – В январе 2017 г. площадь проданной недвижимости в Китае сократились на 36,7% относительно уровня декабря 2016 г. В годовом сопоставлении показателей сокращение продаж достигло в среднем 27,3%. Таковы официальные данные.



В Пекине и Шэньчжэне падение составило 50%. Дело в том, что в Пекине с 1 января этого года банки подняли процентные ставки по ипотекам на первое жилье. В Шэньчжэне с 19 января 2017 г. стоимость жилья на первичном рынке недвижимости увязали со средней ценой жилья в округе. Кроме того, в Чунцине с 6 февраля текущего года в целом ужесточили политику в сфере недвижимости.

По данным Государственного статистического управления КНР, в конце 2016 г. цены на первичном рынке недвижимости в стране замедили рост. В октябре прошлого года стоимость нового жилья выросла в 62 из 70 крупных и средних городов Китая, в ноябре – в 55, а в декабре – только в 46.

Ранее сообщалось, что за 2016 г. инвестиции в развитие проектов недвижимости в Китае увеличились на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. В прошлом году темпы роста капиталовложений в китайскую недвижимость держались на 5,9% выше, чем годом ранее.

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