Прибыль машиностроительных предприятий КНР выросла на 5,54%

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16.02.2017 15:00

Пекин, 16 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., прибыль машиностроительных предприятий Китая достигла 1,68 трлн юаней ($247 млрд). Это на 5,54% больше, чем в 2015 г., сообщила Китайская федерация машиностроительной промышленности.

Доходы указанных предприятий КНР в прошлом году выросли на 7,44% в годовом сопоставлении. Темпы роста держались на 4,12% выше, чем годом ранее.



В частности, в 2016 г. производство автомобилей, работающих на новых источниках энергии, в Поднебесной подскочило на 51,7%, а сбыт – на 53%.



Ранее сообщалось, что в январе 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая, отражающий деловую активность, составил 51,3%. Это на 0,1% меньше, чем в декабре 2016 г.



Так, у крупных предприятий Поднебесной январский PMI снизился на 0,5% и составил 52,7%, у средних – вырос на 1,2%, до 50,8%. В малом бизнесе индекс сократился на 0,8% относительно уровня последнего месяца прошлого года – до 46,4%.



По итогам первого месяца текущего года, субиндекс производства составил 53,1% со снижением на 0,2%, а субиндекс новых заказов опустился до 52,8%, сократившись на 0,4%.



Напомним, что PMI в ноябре 2016 г. достиг 16-месячного максимума. Ноябрьский индекс в сфере услуг КНР вырос до 53,1%, а в октябре прошлого года он составлял 52,4%.



PMI выше 50% говорит о росте экономики, ниже 50% – о сокращении.