Украину посетили 20 600 китайских путешественников

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21.02.2017 08:00

Пекин, 17 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. рекордное количество китайцев посетило Украину – 20 600 человек. Это стало пиком китайского турпотока на Украину за последние 10 лет, сообщила Государственная служба статистики КНР.

В прошлом году 95,3% въездного потока на Украину пришлось на жителей континентального Китая, еще 4,7% – на тайваньцев и сянганцев.



Власти Украины с 20 июня 2016 г. ввели в киевском аэропорту "Борисполь" упрощенный порядок въезда для китайских базнесменов и туристов. То есть – виза на 15 дней оформляется по прибытии. С 1 октября прошлого года аналогичные меры введены в аэропорту "Одесса".



Ранее сообщалось, что в прошлом году туризм принес Китаю 4,69 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в 2015 г. По данным Всемирной туристической организации, в прошлом году вклад туристической отрасли КНР в китайскую экономику достиг 11%.



За 2016 г. китайские граждане совершили 4,44 млрд туристических поездок внутри своей страны. Это на 11% больше, чем годом ранее. Доходы от внутреннего туризма в КНР достигли 3,9 трлн юаней ($565 млрд) с приростом на 14% в годовом сопоставлении.