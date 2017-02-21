В транспортную инфраструктуру Тибета инвестировали $5,91 млрд

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21.02.2017 10:00

Пекин, 17 февраля /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. объем капиталовложений в транспортную инфраструктуру Тибетского автономного района КНР составил 40,21 млрд юаней ($5,91 млрд). Транспортной сетью в регионе охвачено более 98% деревень, городов и храмов, передает Комитет по делам развития и реформ автономного Тибета.

В частности, инвестиции в железнодорожные проекты в Тибете составили примерно 8,5 млрд юаней.



На территории этого китайского региона расположены пять аэропортов и действует девять авиакомпаний. За 2016 г. в Тибете совершено 39 000 взлетов и посадок, воздушным транспортом было перевезено 4,05 млн пассажиров и 30 000 т грузов и почты. В регионе действует 71 маршрут гражданской авиации, соединяющий автономный район с 41 китайским и зарубежным городом.



По итогам прошлого года, общий пробег по шоссе в Тибете составил 82 500 км. За год в регионе было запущено 44 основных автодорожных проекта.



До 2020 г. планируется построить или продолжить строительство железных дорог, связывающих Тибет с провинциями Сычуань и Юньнань, а также с контрольно-пропускными пунктами на границе.

