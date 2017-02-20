Китай потратит $247 млрд на повышение качества земель

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20.02.2017 04:00

Пекин, 20 февраля /ChinaPRO.ru/ – Китай выделит примерно 1,7 трлн юаней ($247 млрд) на повышение качества пахотных земель и содействие урбанизации в течение ближайших четырех лет. Для этого земли в стране будут разделены на девять зон, сообщило Министерство земельных и природных ресурсов КНР.

В целях рационального землепользования в сельском хозяйстве Поднебесной земельные участки планируется укрупнять путем объединения.



К 2020 г. в стране площадь высокоурожайных сельхозугодий должна увеличиться на 400-600 млн му (26-40 млн га).



Более высокое качество пашни позволит увеличить мощности производства продовольствия Китая на 40 млрд кг. При этом ежегодные доходы среднестатистического китайского крестьянина повысятся на 750 юаней.



Ранее сообщалось, что к концу 2015 г. площадь пахотных земель в Китае превысила 2,2 млрд му (146 млн га). В Поднебесной пашня расположена на территории 31 административной единицы провинциального уровня. В частности, площадь садово-огородных земельных участков составляет 215 млн му, лесных угодий – 3,79 млрд му, сенокосных лугов – 3,29 млрд му.



При этом в прошлом году в стране было зафиксировано заметное замедление темпов сокращения пахотных земель.



По итогам 2015 г., площадь земельных участков, выделенных под строительство, сократилась более чем на 2,9 млн му (27,4%) относительно уровня 2014 г.