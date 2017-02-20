Урумчи выделит $35 млрд на инфраструктурное строительство

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20.02.2017 06:00

Пекин, 20 февраля /ChinaPRO.ru/ – Из бюджета города Урумчи, административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, в 2017 г. планируется выделить 240 млрд юаней ($35 млрд) на реализацию ряда важных проектов в сфере инфраструктурного и социального строительства.

Власти Урумчи поставили целью добиться роста городской экономики в 7,5%, а также 50% прибавки инвестиций в основные фонды.



До конца текущего года в городе начнется реконструкция исторической части. На эти цели планируется потратить 31,5 млрд юаней.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., среднедушевые доходы жителей сельской местности Синьцзян-Уйгурского автономного района увеличились на 8% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. и достигли 10183 юаня ($1454).



Экономика региона за прошлый год выросла на 7,6% в годовом сопоставлении – до 961,7 млрд юаней ($139,8 млрд). Это на 0,9% выше общенационального прироста.



В частности, продолжила стремительно расширяться сфера услуг региона, на которую пришлось 57% внутреннего валового продукта (ВВП). Доля индустриального сектора в ВВП региона достигла 31,1%.