К 2020 г. весь Китай охватит система экспресс-доставки

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20.02.2017 10:00

Пекин, 20 февраля /ChinaPRO.ru/ – До 2020 г. весь Китай будет охвачен системой экспресс-доставки. По данным Главного почтового управления КНР, к 20 декабря 2016 г. годовой объем курьерских операций в стране превысил 30 млрд единиц с приростом на 53% в годовом сопоставлении. По данному показателю Поднебесная вышла на первое место в мире.

Для развития системы экспресс-доставки планируется построить авиационный транспортный узел для экспресс-отправлений и создать специализированные логистические парки. Службы экспресс-доставки Китая также будут развивать сотрудничество с коллегами из других стран.



Как сообщалось, по итогам января-ноября прошлого года, объем сделок экспресс-доставки в Поднебесной достиг 27,89 млрд отправлений. Данный показатель вырос на 52,8% по сравнению с уровнем за январь-ноябрь 2015 г.



За одиннадцать месяцев 2016 г. доходы почтовых служб и курьерских компаний страны вышли на уровень в 354,41 млрд юаней ($51,33 млрд). Они увеличились на 44,3% в годовом сопоставлении.



За последние 10 лет Китай стал самым быстрорастущим в мире рынком почтовых услуг. По итогам последнего десятилетия, доходы от почтовых операций выросли в 10,4 раза. Кроме того объем сделок в почтовой отрасли Поднебесной увеличился в 7,3 раза.