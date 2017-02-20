Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / К 2020 г. весь Китай охватит система экспресс-доставки
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
К 2020 г. весь Китай охватит система экспресс-доставки
Новости дня

К 2020 г. весь Китай охватит система экспресс-доставки

20.02.2017 10:00

Пекин, 20 февраля /ChinaPRO.ru/ – До 2020 г. весь Китай будет охвачен системой экспресс-доставки. По данным Главного почтового управления КНР, к 20 декабря 2016 г. годовой объем курьерских операций в стране превысил 30 млрд единиц с приростом на 53% в годовом сопоставлении. По данному показателю Поднебесная вышла на первое место в мире.



Для развития системы экспресс-доставки планируется построить авиационный транспортный узел для экспресс-отправлений и создать специализированные логистические парки. Службы экспресс-доставки Китая также будут развивать сотрудничество с коллегами из других стран.

Как сообщалось, по итогам января-ноября прошлого года, объем сделок экспресс-доставки в Поднебесной достиг 27,89 млрд отправлений. Данный показатель вырос на 52,8% по сравнению с уровнем за январь-ноябрь 2015 г.

За одиннадцать месяцев 2016 г. доходы почтовых служб и курьерских компаний страны вышли на уровень в 354,41 млрд юаней ($51,33 млрд). Они увеличились на 44,3% в годовом сопоставлении.

За последние 10 лет Китай стал самым быстрорастущим в мире рынком почтовых услуг. По итогам последнего десятилетия, доходы от почтовых операций выросли в 10,4 раза. Кроме того объем сделок в почтовой отрасли Поднебесной увеличился в 7,3 раза.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
2"Хайнаньские авиалинии" откроют авиасообщение Пекин – Калгари
3В Ганьсу построят логистический центр для грузоперевозок в ЕС
4К концу 2015 г. в Тяньцзине собрали 260 лайнеров А320
5В Китае выпускают 50% текстильной продукции мира


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.