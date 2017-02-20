В электронной торговле КНР стало на 30% больше работников

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20.02.2017 12:00

Пекин, 20 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. в сфере электронной торговли и логистики Китае прибавилось работников – на 30% больше, чем в 2015 г. Об этом сообщила Китайская логистическая и закупочная ассоциация.

За прошлый год индекс занятых в сфере электронной торговли и логистики КНР достиг 136,9 пункта. В первой половине 2016 г. аналогичный показатель превышал 140 пунктов.



Ранее сообщалось, что граждане КНР вышли на первое место в рейтинге стран, жители которых активно пользуются услугами интернет-магазинов. Китай также стал самым популярным рынком для потребителей во всем мире.



Напомним, что по итогам ноября 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае вырос на 10,8% относительно уровня ноября 2015 г. Темпы роста данного показателя на 0,8% превысили аналогичный показатель октября прошлого года.



Примечательно, что итогам января-октября 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае вырос на 10,3% относительно уровня января-октября 2015 г.



Одной из причин роста торговли в стране стало увеличение интернет-продаж. За десять месяцев 2016 г. объем онлайн-торговли достиг 3,93 трлн юаней ($575 млрд). Это на 25,7% больше, чем годом ранее.