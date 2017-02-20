Китайские инвестиции за рубежом упали на 35,7%

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20.02.2017 15:00

Пекин, 20 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января 2017 г., объем прямых нефинансовых инвестиций из Китая в экономику других стран составил 53,27 млрд юаней ($7,73 млрд). Это на 35,7% меньше, чем годом ранее, сообщило Министерство коммерции КНР.

За первый месяц текущего года китайские компании вложили капиталы в 983 предприятия на территории 108 стран и регионов.



Ранее сообщалось, что по итогам января 2017 г., приток прямых зарубежных инвестиций в китайскую экономику составил 80,1 млрд юаней ($12 млрд). Это на 9,2% меньше, чем в январе 2016 г.



В прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам 2016 г., в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.



Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.



С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.