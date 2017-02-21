В Пекине перенесут и модернизируют 120 рынков

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21.02.2017 04:00

Пекин, 21 февраля /ChinaPRO.ru/ – В течение 2017 г. в китайской столице планируется перенести или модернизировать 120 рынков, а также 38 логистических центров. В частности, будут ликвидированы или перенесены торговые места вблизи Пекинского зоопарка, в Дахунмэне и других районах.

Кроме того, завершится модернизации центров оптовых продаж Гуаньюань, Ваньтун и "русских рынков" на Ябаолу. На освободившихся территориях появятся предприятия, специализирующихся на бытовых услугах.



По итогам 2016 г., в Пекине 32 логистических центра и 117 торговых площадок, включая семь из 12 точек вблизи зоопарка, а также шесть из 15 в районе Ябаолу, были перенесены или ликвидированы. За последние три года из главного мегаполиса Поднебесной выведены в общей сложности 1341 предприятие и 350 рынков.



Ранее сообщалось, что в течение 2017 г. за пределы китайской столицы переедут 500 предприятий. По планам пекинских властей, еще 2570 хозяйств будут ликвидированы или реконструированы. Эти мероприятия проводятся для улучшения экологической ситуации в мегаполисе, а также в рамках интеграции развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй в целом.



На окраинах Пекина завершится или начнется строительство новых университетских городков, в которых будут жить более 10 000 студентов.