Пассажиропоток аэропорта Сянган вырос на 4,8%

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21.02.2017 06:00

Пекин, 21 февраля /ChinaPRO.ru/ – За январь 2017 г. пассажиропоток международного аэропорта Сянгана (Гонконга) достиг 6,2 млн человек. Это на 4,8% больше, чем в январе 2016 г., сообщила администрация аэропорта.

За первый месяц текущего года объем грузоперевозок в сянганском аэропорту составил 372 000 т. Данный показатель вырос на 3,1% в годовом сопоставлении.



Рост пассажиропотока обусловлен увеличением количества местных жителей, решивших отправиться в путешествие на новогодние праздники. Пассажиропоток сянганцев за январь 2017 г. вырос на 24% в годовом сопоставлении.



По итогам месяца, объем перевозок экспортных грузов вырос на 8% относительно уровня января прошлого года.



Ранее сообщалось, по итогам 2016 г., объем въездного туризма в специальный административный район Сянган (Гонконг) превысил 56,65 млн человек. Это на 4,5% меньше, чем в 2015 г. Так, за прошлый год в регионе побывало на 6,7% меньше туристов из внутренних районов Китая, чем годом ранее.



В 2016 г. 26,55 млн путешественников находились в Гонконге не менее суток. Больше всего прибыло в регион представителей Республики Корея, Индонезии, Таиланда и Филиппин.



В прошлом году пассажирооборот международного аэропорта Сянгана достиг 70,5 млн человек. Это на 2,9% больше, чем в 2015 г. В 2016 г. в аэропорту было совершено 411 530 взлетов и посадок самолетов. Данный показатель вырос на 1,4%.